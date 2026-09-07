У Києві скоротили комендантську годину та змінили роботу метро під час тривог

З 10 вересня в Києві скорочують комендантську — вона триватиме з 01 години ночі до 5:00 ранку. Відповідно графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину.

Як пише Dilo, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Час комендантської години

За словами Кличка, зміни ухвалила Рада оборони Києва відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці.

Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину і триватиме з 01 години до 5:00 ранку. Ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня.

Кличко зауважив, що відповідно графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на 1 годину.

Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється.

Очільник столиці нагадав, що рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години у Києві дозволено вже з 3 вересня.



Також під час комендантської години місто організує 4 автобусних маршрутів для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

Кличко повідомив, що у звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів.

Як працюватиме метро під час тривог

Також Кличко розповів про перевезення пасажирів відкритими ділянками "Київського метрополітену" під час жовтого та червоного рівня загрози:

Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег).

загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег). При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір". Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього — в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної".

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Також у Києві вже організували додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро, курсуючи від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до метро "Лісова".

Місто при жовтому рівні небезпеки надавати необхідні сервіси киянам. Зокрема, працюватимуть ЦНАПи та установи, що надають соціальні послуги. Заклади освіти та медицини міста працюватимуть за визначеними раніше протоколами безпеки.

Мости через Дніпро

Також Кличко повідомив про режим руху транспорту мостовими переходами через річку Дніпро під час повітряної тривоги.

Рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий.

під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний — працюватимуть без змін.

— працюватимуть без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Зі зміною організації дорожнього руху (запровадження реверсного руху).

Нагадаємо, 3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги, спростивши роботу київського метро та зменшивши комендантську годину у столиці.