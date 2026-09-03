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У Києві змінюються правила руху вантажівок під час комендантської години

вантаж
Київ змінив правила руху вантажівок / Depositphotos

Із 3 вересня у Києві змінюються правила руху вантажного транспорту. Під час комендантської години транзитні вантажівки зможуть без обмежень пересуватися столицею.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Нові правила для вантажівок

Із 00:00 3 вересня транзитні вантажівки зможуть без обмежень пересуватися Києвом у період комендантської години.

Водночас для вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни обмежать в’їзд до столиці в години найбільшого навантаження на дороги. Обмеження не стосуватимуться транспорту, який перевозить продукти харчування та питну воду.

В’їзд вантажівок буде обмежений:

  • з 06:00 до 10:00;
  • з 16:00 до 20:00.

У міській владі зазначили, що нові правила мають покращити логістику та ситуацію з рухом транспорту в Києві.

Нагадаємо, у столиці переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час тривог. Зокрема, під час жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метрополітену (зелена гілка) працюватиме повністю.

Крім того, місто суттєво збільшить кількість одиниць наземного транспорту для компенсації зупинок на Святошинсько-Броварській гілці та дублювання маршруту між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Автор:
Ольга Опенько

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