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В Киеве изменяются правила движения грузовиков во время комендантского часа

груз
Киев изменил правила движения грузовиков / Depositphotos

С 3 сентября в Киеве изменяются правила движения грузового транспорта. Во время комендантского часа транзитные грузовики смогут без ограничений передвигаться по столице.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Новые правила для грузовиков

С 00:00 3 сентября транзитные грузовики смогут без ограничений передвигаться по Киеву в период комендантского часа.

В то же время для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн ограничат въезд в столицу в часы наибольшей нагрузки на дороги. Ограничения не будут относиться к транспорту, который перевозит продукты питания и питьевую воду.

Въезд грузовиков будет ограничен:

  • с 06:00 до 10:00;
  • с 16:00 до 20:00.

В городских властях отметили, что новые правила должны улучшить логистику и ситуацию с движением транспорта в Киеве.

Напомним, в столице будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта во время тревог. В частности, во время желтого уровня   Сырецко-Печерская линия метрополитена (зеленая ветвь) будет работать полностью .

Кроме того, город существенно увеличит количество единиц наземного транспорта для компенсации остановок на Святошинско-Броварской ветке и   дублирование маршрута между станциями "Лесная" и "Днепр" .

Автор:
Ольга Опенько

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