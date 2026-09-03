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В Киеве изменяются правила движения грузовиков во время комендантского часа
С 3 сентября в Киеве изменяются правила движения грузового транспорта. Во время комендантского часа транзитные грузовики смогут без ограничений передвигаться по столице.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Новые правила для грузовиков
С 00:00 3 сентября транзитные грузовики смогут без ограничений передвигаться по Киеву в период комендантского часа.
В то же время для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонн ограничат въезд в столицу в часы наибольшей нагрузки на дороги. Ограничения не будут относиться к транспорту, который перевозит продукты питания и питьевую воду.
Въезд грузовиков будет ограничен:
- с 06:00 до 10:00;
- с 16:00 до 20:00.
В городских властях отметили, что новые правила должны улучшить логистику и ситуацию с движением транспорта в Киеве.
Напомним, в столице будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта во время тревог. В частности, во время желтого уровня Сырецко-Печерская линия метрополитена (зеленая ветвь) будет работать полностью .
Кроме того, город существенно увеличит количество единиц наземного транспорта для компенсации остановок на Святошинско-Броварской ветке и дублирование маршрута между станциями "Лесная" и "Днепр" .