Европа импортирует дизель из Южной Кореи: почему топливо везут через полмира

Трейдинговая компания Trafigura Group организовала доставку груза южнокорейского дизеля в Западную Европу. Новый танкер Priamos принял на борт около 90 000 тонн горючего.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Конечным пунктом назначения определена Северо-Западная Европа, в том числе порт Роттердам или Великобритания.

Причины поставки из Азии

Южная Корея обычно реализует горючее в пределах Азиатско-Тихоокеанского региона. На этот раз танкер преодолеет маршрут протяженностью более 12 000 миль (более 19 312 км), который должен пролегать через Суэцкий канал.

Как отмечают аналитики, причиной такого маршрута стало стремление сформировать запасы топлива в преддверии зимнего периода в Северном полушарии. Мощности переработки нефти в Европе остаются ограниченными, а регион зависит от внешних поставок. Дополнительно мировые объемы сократились из-за конфликта на Ближнем Востоке и войны России против Украины.

Экономический фактор и состояние рынка

Кроме того, решение о транспортировке обусловлено существенным превышением цен на дизельное топливо в Европе по сравнению с азиатским рынком. По данным брокерской компании PVM, показатель обмена между двумя регионами достиг максимального разрыва с 2023 года.

Несмотря на перебои со снабжением сырой нефти с Ближнего Востока, азиатские нефтеперерабатывающие заводы продолжают производство. Китай планирует нарастить экспорт топлива после ослабления ограничений.

Ранее сообщалось, что трейдеры отправили почти 30 000 тонн очищенного топлива из Южной Кореи в Россию. По данным сервисов отслеживания судов Kpler и Vortexa, загрузка состоялась в конце июля в контейнерном порту Ульсан.