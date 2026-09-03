Європа імпортує дизель із Південної Кореї: чому паливо везуть через пів світу

Трейдингова компанія Trafigura Group організувала доставку вантажу південнокорейського дизеля до Західної Європи. Новозбудований танкер Priamos прийняв на борт близько 90 000 тонн пального.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Кінцевим пунктом призначення визначено Північно-Західну Європу, зокрема порт Роттердам або Велика Британія.

Причини постачання з Азії

Південна Корея зазвичай реалізує пальне в межах Азійсько-Тихоокеанського регіону. Цього разу танкер подолає маршрут довжиною понад 12 000 миль (понад 19 312 км), який має пролягати через Суецький канал.

Як зазначають аналітики, причиною такого маршруту стало прагнення сформувати запаси палива напередодні зимового періоду в Північній півкулі. Потужності нафтопереробки в Європі залишаються обмеженими, а регіон залежить від зовнішніх постачань. Додатково світові обсяги скоротилися через конфлікт на Близькому Сході та війну Росії проти України.

Економічний чинник та стан ринку

Крім того, рішення про транспортування зумовлене суттєвим перевищенням цін на дизельне паливо в Європі порівняно з азійським ринком. За даними брокерської компанії PVM, показник обміну між двома регіонами досяг максимального розриву з 2023 року.

Попри перебої з постачанням сирої нафти з Близького Сходу, азійські нафтопереробні заводи продовжують виробництво. Китай також планує наростити експорт палива після послаблення обмежень.

Раніше повідомлялося, що трейдери відправили майже 30 000 тонн очищеного палива з Південної Кореї до Росії. За даними сервісів відстеження суден Kpler та Vortexa, завантаження відбулося наприкінці липня в контейнерному порту Ульсан.