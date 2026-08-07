Росія почала імпортувати пальне з Південної Кореї на тлі гострого дефіциту

Трейдери відправили майже 30 000 метричних тонн очищеного палива з Південної Кореї до Росії. За даними сервісів відстеження суден Kpler та Vortexa, завантаження відбулося наприкінці липня в контейнерному порту Ульсан.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Для перевезення залучили щонайменше два маломагістральні танкери. Одне із суден уже прибуло до російського порту, але поки що очікує на розвантаження.

Джерела в торговельній сфері зазначають, що партія складається з дизельного пального, а також містить авіаційне пальне.

Вплив українських ударів на російський ринок

Головною причиною зростання попиту на імпорт стали регулярні удари українських сил по російській енергетичній інфраструктурі.

Сили оборони України атакують нафтопереробні заводи з метою позбавити РФ ресурсів для ведення війни. Через дефіцит Москва вже продовжила заборону на експорт власного бензину та дизелю.

Зазвичай Росія є великим експортером дизельного палива до Бразилії, Туреччини та Африки. Однак через пошкодження власних НПЗ країна змушена шукати сторонні джерела постачання.

Спроби обходу обмежень та позиція влади

Раніше зазначалося про спробу доставки до Росії 200 000 барелів японського авіапального через Південну Корею, але ця угода зірвалася після роз'яснень Токіо щодо суворого дотримання експортних обмежень.

Міністерство торгівлі Південної Кореї утрималося від коментарів щодо нинішньої відправки, а російська сторона запит ЗМІ ігнорує.

Нагадаємо,ще у червні на тлі кризи на ринку бензину в Росії виникли проблеми з авіапаливом. Кілька великих аеропортів запровадили обмеження на заправку літаків. Крім того, російський уряд заборонив експорт авіагасу з 1 червня до 30 листопада. Офіційно це пояснили потребою забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку.