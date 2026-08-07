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Россия начала импортировать топливо из Южной Кореи на фоне острого дефицита

танкеры
Трейдеры скачали танкеры с дизелем и авиационным горючим для Дальнего Востока РФ / Depositphotos

Трейдеры отправили почти 30 000 тонн очищенного топлива из Южной Кореи в Россию. По данным сервисов отслеживания судов Kpler и Vortexa, загрузка состоялась в конце июля в контейнерном порту Ульсан.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Для перевозки привлекли по меньшей мере два маломагистральных танкера. Одно из судов уже прибыло в российский порт, но пока ожидает разгрузки.

Источники в торговой сфере отмечают, что партия состоит из дизельного горючего, а также содержит авиационное горючее.

Влияние украинских ударов на российский рынок

Главной причиной роста спроса на импорт стали регулярные удары украинских сил по российской энергетической инфраструктуре.

Силы обороны Украины атакуют нефтеперерабатывающие заводы с целью лишить РФ ресурсов для войны. Из-за дефицита Москва уже продлила запрет на экспорт собственного бензина и дизеля.

Обычно Россия является крупным экспортером дизельного топлива в Бразилию, Турцию и Африку. Однако из-за повреждения собственных НПЗ страна вынуждена искать посторонние источники поставок.

Попытки обхода ограничений и позиция властей

Ранее отмечалось о попытке доставки в Россию 200 000 баррелей японского авиатоплива через Южную Корею, но это соглашение сорвалось после разъяснений Токио по строгому соблюдению экспортных ограничений.

Министерство торговли Южной Кореи воздержалось от комментариев по поводу нынешней отправки, а российская сторона запрос СМИ игнорирует.

Напомним, еще в июне на фоне кризиса на рынке бензина в России возникли проблемы с авиатопливом. Несколько крупных аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов. Кроме того, российское правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября. Официально это объяснили необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Автор:
Татьяна Бессараб

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