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Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Продолжается 1627-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 августа 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 77 авиационных ударов, во время которых сбросил 242 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10 837 дронов-камикадзе и совершили 3327 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Кореньок, Бессалевка, Товстодубово, Сопич, Яструбщина, Лужки и Студенок. Кроме того, в Сумской области авиационные удары получили районы населенных пунктов Кучеривка, Товстодубово и город Сумы.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пятнадцать районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотных летательных аппаратов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили пять вражеских штурмов. В то же время агрессор произвел 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска и Лимана, а также в направлениях Радьковки, Гоптовки, Западного и Петро-Ивановки.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении Новоплатоновки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Твердохлебового и Новоселовки.
На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в районах Закотного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки, Пискуновки и Калеников.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Силы обороны успешно остановили вражеские штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлении Русиного Яра, Новоселовки, Торецкого и Николаяполья.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано в Покровском направлении, где наши защитники остановили 30 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Родинского, Сергеевки и Котлиного, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Дорожного, Ганновки, Шевченко, Новогришиного, Мирного, Удачного, Новоподгородного, Новопавловки и Николаевки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвиженки, Ровно, Староукраинки и Волшебного.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Павловки.
На Приднепровском, Александровском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.