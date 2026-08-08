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Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1627-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 8 августа 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 77 авиационных ударов, во время которых сбросил 242 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 10 837 дронов-камикадзе и совершили 3327 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Кореньок, Бессалевка, Товстодубово, Сопич, Яструбщина, Лужки и Студенок. Кроме того, в Сумской области авиационные удары получили районы населенных пунктов Кучеривка, Товстодубово и город Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пятнадцать районов сосредоточения живой силы противника и три пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили пять вражеских штурмов. В то же время агрессор произвел 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска и Лимана, а также в направлениях Радьковки, Гоптовки, Западного и Петро-Ивановки.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Твердохлебового и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в районах Закотного, Кривой Луки и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки, Пискуновки и Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Орехово-Василовки.

На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Силы обороны успешно остановили вражеские штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлении Русиного Яра, Новоселовки, Торецкого и Николаяполья.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано в Покровском направлении, где наши защитники остановили 30 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Родинского, Сергеевки и Котлиного, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Дорожного, Ганновки, Шевченко, Новогришиного, Мирного, Удачного, Новоподгородного, Новопавловки и Николаевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвиженки, Ровно, Староукраинки и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в направлении Лукьяновского и Павловки.

На Приднепровском, Александровском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Автор:
Татьяна Гойденко

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