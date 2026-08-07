Атаки дронов в Черном море срезали экспорт казахской нефти на часть

Удары беспилотников в Черном море привели к сокращению объемов отгрузки нефти из-за терминала Каспийского трубопроводного консорциума КТК в июле на пятую часть. Это отразилось на экспорте Казахстана и западных нефтяных гигантов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По данным источников издания, в июле объемы отгрузки упали более чем на 20% от запланированного графика - до 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/д). Для мирового рынка это означает потеря около 400 тыс. б/д нефти марки CPC Blend.

Трубопровод КТК, транспортирующий нефть из месторождений Казахстана в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивает около 2% мировых поставок. Основные объемы здесь добывают с участием американских компаний Chevron и ExxonMobil.

Работа терминала КТК регулярно останавливается с середины июля. По данным аналитической компании Kpler, в начале августа экспорт остается низким и составляет 1,1–1,2 млн б/д. Из-за сбоев на маршруте добыча нефти в Казахстане в июле сократилась на 14% по сравнению с июнем.

Официальные представители консорциума от комментариев воздерживаются, а у Казахстана практически нет альтернативных путей для перенаправления таких объемов сырья.

Напомним, в июле Украина нанесла по меньшей мере 30 ударов по нефтегазовой инфраструктуре РФ. Под атаки попали НПЗ, танкеры, а также трубопроводная и морская инфраструктура, что стало вторым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.