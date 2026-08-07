Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Атаки дронов в Черном море срезали экспорт казахской нефти на часть

нефть
Грузия закрывает единый НПЗ для российской нефти: названы новые поставщики / Depositphotos

Удары беспилотников в Черном море привели к сокращению объемов отгрузки нефти из-за терминала Каспийского трубопроводного консорциума КТК в июле на пятую часть. Это отразилось на экспорте Казахстана и западных нефтяных гигантов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По данным источников издания, в июле объемы отгрузки упали более чем на 20% от запланированного графика - до 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/д). Для мирового рынка это означает потеря около 400 тыс. б/д нефти марки CPC Blend.

Трубопровод КТК, транспортирующий нефть из месторождений Казахстана в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивает около 2% мировых поставок. Основные объемы здесь добывают с участием американских компаний Chevron и ExxonMobil.

Работа терминала КТК регулярно останавливается с середины июля. По данным аналитической компании Kpler, в начале августа экспорт остается низким и составляет 1,1–1,2 млн б/д. Из-за сбоев на маршруте добыча нефти в Казахстане в июле сократилась на 14% по сравнению с июнем.

Официальные представители консорциума от комментариев воздерживаются, а у Казахстана практически нет альтернативных путей для перенаправления таких объемов сырья.

Напомним, в июле Украина нанесла по меньшей мере 30 ударов по нефтегазовой инфраструктуре РФ. Под атаки попали НПЗ, танкеры, а также трубопроводная и морская инфраструктура, что стало вторым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности