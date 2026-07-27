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Крупнейший нефтяной порт РФ в Черном море возобновил работу после атак беспилотников

Танкер
Крупнейший нефтяной порт РФ в Черном море возобновил работу после атак беспилотников / Unsplash

Крупнейший российский нефтяной порт в Черном море возобновил погрузку сырой нефти после нескольких дней вынужденной паузы, вызванной неблагоприятными погодными условиями и ростом числа атак беспилотников в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Танкер класса Suezmax под названием Suez Ice Supreme покинул нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске в воскресенье. Мощность этого терминала за год составляла в среднем 650 тысяч баррелей в сутки, однако отгрузку пришлось приостановить во вторник из-за активизации украинских дронов в акваториях Черного и Азовского морей, а также из-за штормового предупреждения.

Российский оператор трубопроводов "Транснефть", владеющий терминалом, и компания-менеджер судна Universal Tanker Management воздержались от комментариев.

Увеличение количества атак на прошлой неделе также привело к временному прекращению работы соседнего терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется казахская нефть, и вынудило местных добытчиков сократить объемы производства. Как отмечает Минэнерго Казахстан, терминал КТК уже вернулся к работе.

Стабилизация экспортных потоков из Новороссийска должна ослабить давление на мировой нефтяной рынок, также ощущающее относительное облегчение после паузы в ежедневных ударах США по объектам в Иране.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан прекращает поставки нефти по Черному морю из-за атак дронов. Страна временно приостанавливала транспортировку сырья в терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска из-за угрозы безопасности танкеров.

Автор:
Максим Кольц