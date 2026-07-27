Сбивали ракетами: Румыния потратила около €1,5 млн на уничтожение трех российских дронов

Румынская армия потратила около 1,5 млн евро за три дня для уничтожения трех российских беспилотников, зашедших в национальное воздушное пространство. Дроны были ликвидированы в уездах Бузэу и Тулча.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает румынское агентство Digi24.

Стоимость перехвата

Большая часть расходов приходится на ракеты AIM - 9X , запущенные истребителями F -16. Одна такая ракета стоит около $400 000. Для уничтожения трех целей было выпущено три ракеты общей стоимостью $1,2 млн. Остальная сумма включает расходы на летные часы и техническое обслуживание самолетов.

Статистика нарушений границы

С начала войны у румынской границы зафиксировано более 100 атак. Российские летательные аппараты 33 раза входили в воздушное пространство страны, каждый раз вызывая подъем истребителей. Приблизительно в 50 случаях обломки беспилотников находили на территории Румынии. В настоящее время силы ПВО уничтожили три объекта: один в пятницу в уезде Бузеу, еще два — в субботу и воскресенье в уезде Тулча.

Альтернативы и новые системы

Как отмечает агентство, защита гражданских граждан остается приоритетом, однако румынская армия не может выдерживать такие расходы в долгосрочной перспективе из-за регулярных нарушений границы.

По данным Digi24, Министерство обороны Румынии ищет более дешевые способы борьбы с российскими беспилотниками. Один из вариантов – привлечение вертолетов с военными, вооруженными пулеметами, которые могли бы сбивать дроны с воздуха . Один такой подход румынская армия не применяла на практике.

Для решения проблемы страна планирует получить две системы по борьбе с беспилотниками в 2027 году. Одну из них производит израильская компания, а другую создадут в сотрудничестве между Румынией и Украиной.

Напомним, в октябре 2023 года в Румынии была установлена система борьбы с беспилотниками на границе с Украиной.