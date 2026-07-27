Трамп заявил, что в Африке назовут в его честь 1000-километровую автомагистраль

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Марокко назовет автомагистраль протяженностью 1055 километров в Западной Сахаре в его честь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Такой шаг отражает решение политика признать суверенитет королевства над этой спорной территорией во время его первого президентского срока в 2020 году, что способствовало дальнейшему инвестиционному буму в регионе.

Подробности инфраструктурного проекта

В видеоролике, который Трамп опубликовал в соцсети Truth Social, показаны пустынные пейзажи и участки автомагистрали стоимостью около 1 миллиарда долларов.

Эта дорога соединяет города Дахла и Тизнит и пролегает через территорию, которую Марокко считает своими южными провинциями.

Автомагистраль названа одной из самых длинных дорог Африки, которая охватывает 7% атлантического побережья континента и станет частью более широкой сети, соединяющей Западную Африку со средиземноморским побережьем.

Конфликт вокруг региона и экономический бум

Западная Сахара является богатой ресурсами территорией размером с Великобританию. С 1975 года за нее идет спор между Марокко и поддерживаемым Алжиром движением за независимость "Фронт Полисарио".

После признания суверенитета со стороны США, а затем Франции и Испании, регион переживает масштабное развитие. Здесь строят глубоководный порт стоимостью 1,3 миллиарда долларов, туристические курорты и объекты возобновляемой энергетики, а в прошлом году режиссер Кристофер Нолан даже снимал поблизости от Дахлы фрагменты фильма "Одиссея".

Сам Трамп выразил благодарность королю Мохаммеду VI за такую честь и выразил надежду в скором времени лично проехать по всей магистрали. В то же время официальное Марокко пока не подтвердило переименование объекта, а представитель правительства воздержался от комментариев.

Ранее чиновники администрации президента США Дональда Трампа настаивали, чтобы американское Бюро гравировки и печати разработало банкноту номиналом 250 долларов с портретом американского президента .