Трамп ввел пошлины для 60 стран через товары, производимые принудительным трудом

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые пошлины в отношении 60 стран, импортирующих товары, произведенные с использованием принудительного труда. Решение было принято после расследований Управления торгового представителя США. Размер пошлин будет зависеть от того, ввела ли страна эффективный запрет на импорт такой продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба американского правительства.

Трамп ввел пошлины для 60 стран

Пошлины вводятся в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле 1974 года, предусматривающим применение торговых мер в ответ на несправедливые иностранные практики, наносящие ущерб американской торговле.

Для стран, которые уже ввели или официально обязались ввести эффективный запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, установлена пошлина в размере 10%. В эту категорию, в частности, вошли Канада, Великобритания, Индия, Малайзия, Мексика, Индонезия, Пакистан, Бангладеш и Камбоджа.

Для отдельных товаров, импортируемых из стран Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии, будут применяться пошлины в размере 10% или 12,5% в зависимости от действующей ставки режима наибольшего содействия.

Для остальных попавших под расследование государств установлена пошлина на уровне 12,5%.

В то же время, Управление торгового представителя США предусмотрело ряд исключений. Они касаются сырья, дефицит которого может возникнуть на американском рынке из-за введения пошлин, товаров, ограничения на которые могут повлечь значительные экономические перебои, а также продукции, которую невозможно произвести или вырастить в США в достаточных объемах или закупить в других странах по приемлемой цене.

Отдельные исключения также распространяются на определенные товары из Аргентины, Бангладеша, Камбоджи, Эквадора, Сальвадора, стран ЕС, Гватемалы, Индонезии, Иордании, Малайзии, Швейцарии, Тайваня и Великобритании. По замыслу американской стороны это должно способствовать выполнению этими странами обязательств по запрету импорта продукции, произведенной с применением принудительного труда.

Кроме того, от пошлин освободят товары, в отношении которых их введение не будет оказывать существенного влияния на борьбу с практикой использования принудительного труда.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлину на широкий спектр импортируемых из Канады товаров. В Белом доме это решение объясняют ответом на неравное отношение к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю.