Трамп запровадив мита для 60 країн через товари, вироблені примусовою працею

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові мита щодо 60 країн, які імпортують товари, вироблені з використанням примусової праці. Рішення ухвалили після розслідувань Управління торгового представника США. Розмір мит залежатиме від того, чи запровадила країна ефективну заборону на імпорт такої продукції.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба американського уряду.

Трамп запровадив мита для 60 країн

Мита запроваджуються відповідно до розділу 301 Закону США про торгівлю 1974 року, який передбачає застосування торговельних заходів у відповідь на несправедливі іноземні практики, що завдають шкоди американській торгівлі.

Для країн, які вже запровадили або офіційно зобов'язалися ввести ефективну заборону на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці, встановлено мито у розмірі 10%. До цієї категорії, зокрема, увійшли Канада, Велика Британія, Індія, Малайзія, Мексика, Індонезія, Пакистан, Бангладеш і Камбоджа.

Для окремих товарів, що імпортуються з країн Європейського Союзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню та Швейцарії, застосовуватимуться мита у розмірі 10% або 12,5% залежно від чинної ставки режиму найбільшого сприяння.

Для решти держав, які потрапили під розслідування, встановлено мито на рівні 12,5%.

Водночас Управління торгового представника США передбачило низку винятків. Вони стосуються сировини, дефіцит якої може виникнути на американському ринку через запровадження мит, товарів, обмеження на які можуть спричинити значні економічні перебої, а також продукції, яку неможливо виробити або виростити у США в достатніх обсягах чи закупити в інших країнах за прийнятною ціною.

Окремі винятки також поширюються на певні товари з Аргентини, Бангладешу, Камбоджі, Еквадору, Сальвадору, країн ЄС, Гватемали, Індонезії, Йорданії, Малайзії, Швейцарії, Тайваню та Великої Британії. За задумом американської сторони, це має сприяти виконанню цими країнами зобов'язань щодо заборони імпорту продукції, виробленої із застосуванням примусової праці.

Крім того, від мит звільнять товари, щодо яких їх запровадження не матиме істотного впливу на боротьбу з практикою використання примусової праці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на широкий спектр товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі це рішення пояснюють відповіддю на нерівне ставлення до американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю.