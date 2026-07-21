США запроваджують 50% мита на товари з Канади через торговельну суперечку

Президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на широкий спектр товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі це рішення пояснюють відповіддю на нерівне ставлення до американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Білого дому.

Нові обмеження стосуються як промислового сектору, так і споживчих товарів. Водночас під мита не потрапили енергоресурси, поташ, критично важливі мінерали та риба.

Нові мита доповнять уже чинні бар'єри: від 15% до 50% на канадську сталь, алюміній і мідь, 35% на пиломатеріали м'яких порід та 25% на неамериканські автозапчастини. Рішення Білого дому має набути чинності через 30 днів.

Юридичні підстави та реакція Канади

Для запровадження тарифів використано Розділ 338 Закону про митний тариф 1930 року, який стосується дискримінації в торгівлі. Це сталося після того, як раніше Верховний суд США скасував масштабні мита Трампа, запроваджені в межах надзвичайних повноважень. Обмеження застосовуватимуться незалежно від того, чи охоплюються товари Угодою про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про готовність Оттави активізувати торговельні переговори з США протягом найближчих тижнів. Водночас у соціальній мережі X він підкреслив, що дії США є односторонніми та порушують угоду USMCA, а також згадав про загрози канадському суверенітету на тлі закликів зробити Канаду 51-м штатом США.

Причини загострення конфлікту

У підписаних указах перераховано конкретні претензії США:

Нарахований податок на моторні транспортні засоби та запчастини поза USMCA;

Канадська система управління пропозицією молочної продукції (із митами понад 300% поза лімітами);

Бойкот американського алкоголю більшістю канадських провінцій.

Уряд Канади зазначає, що алкогольний бойкот скасують лише після зняття американських мит на метали й авто. Торговельна напруженість між країнами загострюється не вперше: у 2025 році Канада вже запроваджувала 25% мито на американські товари сумою близько 30 млрд канадських доларів ($21,7 млрд) у відповідь на дії Вашингтона. Згодом частину з них скасували, але зберегли мита на автомобілі, сталь та алюміній.

Раніше США відмовилися продовжувати угоду USMCA в її нинішньому вигляді, перевівши формат відносин у режим щорічного перегляду. Очільниця Канадської торгової палати Кенденс Лейнг та голова Ради з питань дистильованих спиртних напоїв США Кріс Свонгер закликали сторони знайти компроміс до набрання рішенням чинності.

Нагадаємо, раніше США запровадили 25% тариф на більшість імпортованих товарів із Бразилії після завершення розслідування Офісу торгового представника США щодо торговельної політики країни. У Вашингтоні заявили, що дії Бразилії обмежують торгівлю США та шкодять американським компаніям і виробникам.