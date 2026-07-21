США вводят 50% пошлины на товары из Канады из-за торгового спора

Президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на широкий спектр импортируемых из Канады товаров. В Белом доме это решение объясняют ответом на неравное отношение к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Белого дома.

Новые ограничения касаются как промышленного сектора, так и потребительских товаров. В то же время под пошлины не попали энергоресурсы, поташа, критически важные минералы и рыба.

Новые пошлины дополнят уже действующие барьеры: от 15 до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь, 35% на пиломатериалы мягких пород и 25% на неамериканские автозапчасти. Решение Белого дома должно вступить в силу через 30 дней.

Юридические основания и реакция Канады

Для введения тарифов использован раздел 338 Закона о таможенном тарифе 1930 года, который касается дискриминации в торговле. Это произошло после того, как ранее Верховный суд США упразднил масштабные пошлины Трампа, введенные в рамках чрезвычайных полномочий. Ограничения будут применяться независимо от того, охватываются ли товары Соглашением о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности Оттавы активизировать торговые переговоры с США в ближайшие недели. В то же время в социальной сети X он подчеркнул, что действия США являются односторонними и нарушают соглашение USMCA, а также упомянул об угрозах канадскому суверенитету на фоне призывов сделать Канаду 51-м штатом США.

Причины обострения конфликта

В подписанных указах перечислены конкретные претензии США:

Начислен налог на моторные транспортные средства и запчасти вне USMCA;

Канадская система управления предложением молочной продукции (с пошлинами более 300% вне лимитов);

Бойкот американского алкоголя большинством канадских провинций.

Правительство Канады отмечает, что алкогольный бойкот будет отменен только после снятия американских пошлин на металлы и авто. Торговая напряженность между странами обостряется не впервые: в 2025 году Канада уже вводила 25% пошлину на американские товары в размере около 30 млрд канадских долларов ($21,7 млрд) в ответ на действия Вашингтона. Впоследствии часть из них упразднили, но сохранили пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

Ранее США отказались продлевать соглашение USMCA в его нынешнем виде, переведя формат отношений в режим ежегодного пересмотра. Глава Канадской торговой палаты Кенденс Лейнг и председатель Совета по вопросам дистиллированных спиртных напитков США Крис Свонгер призвали стороны найти компромисс до вступления решения в силу.

Напомним, ранее США ввели 25% тариф на большинство импортируемых товаров из Бразилии после завершения расследования Офиса торгового представителя США по торговой политике страны. В Вашингтоне заявили, что действия Бразилии ограничивают торговлю США и вредят американским компаниям и производителям.