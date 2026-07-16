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США вводят 25% пошлины на товары из Бразилии
США вводят 25% тариф на большинство импортируемых товаров из Бразилии после завершения расследования Офиса торгового представителя США по торговой политике страны. В Вашингтоне заявили, что действия Бразилии ограничивают торговлю США и вредят американским компаниям и производителям.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса торгового представителя США.
Расследование проводилось в соответствии с Разделом 301 Закона о торговле 1974 года. В USTR заявили, что в течение года изучали действия, политику и практики Бразилии, которые, по мнению американской стороны, являются необоснованными, обременительными или ограничивающими торговлю США.
По данным офиса, с апреля 2025 года США проводили переговоры с Бразилией по урегулированию торговых претензий, однако стороны не достигли договоренности.
Среди претензий США к Бразилии названы несколько направлений:
- цифровая торговля, в частности решение бразильских судов по удалению политического контента и блокированию аккаунтов на американских технологических платформах;
- условия для компаний в сфере электронных платежей, в частности, политика в пользу национальной платежной системы Pix;
- льготные тарифы для отдельных стран, в частности, Мексики и Индии, которые, по оценке США, ставят американских экспортеров в худшие условия;
- проблемы с защитой интеллектуальной собственности;
- доступ американского этанола на бразильский рынок;
- борьба с коррупцией;
- незаконная вырубка лесов
Отдельно USTR отмечает, что Бразилия не предоставила взаимный тарифный режим для американского этанола. По данным американской стороны, экспорт этанола из США в Бразилию в 2025 году составил 96 млн долларов, что на 87% меньше пикового показателя 2018 года — 761 млн долларов.
Новый 25% тариф будет применяться к большинству импортируемых товаров из Бразилии. В то же время, часть продукции не подпадет под действие пошлины.
Среди исключений:
- информационные материалы, пожертвования и сопровождаемый багаж;
- товары и части товаров, на которые распространяются тарифы по Разделу 232;
- отдельные виды сырья, дефицит которых может возникнуть в США;
- товары, дополнительное налогообложение которых может повлечь за собой более широкие экономические сбои;
- продукция, которую США не могут производить или выращивать в достаточном объеме;
- товары, по которым дополнительные тарифы могут не способствовать устранению претензий к политике Бразилии.
USTR также отметил, что тариф не будет распространяться на отдельные категории импорта, включая говядину, апельсиновый сок, самолеты и авиационные детали, а также энергетические продукты.
В Вашингтоне заявили, что новые тарифы должны создать условия для урегулирования спорных вопросов торговли с Бразилией и защитить американских производителей.
Напомним, Администрация Трампа 2 июня предложила ввести дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5%. Они будут касаться импорта из 60 стран.