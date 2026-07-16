США вводят 25% пошлины на товары из Бразилии

США вводят 25% тариф на большинство импортируемых товаров из Бразилии после завершения расследования Офиса торгового представителя США по торговой политике страны. В Вашингтоне заявили, что действия Бразилии ограничивают торговлю США и вредят американским компаниям и производителям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса торгового представителя США.

Расследование проводилось в соответствии с Разделом 301 Закона о торговле 1974 года. В USTR заявили, что в течение года изучали действия, политику и практики Бразилии, которые, по мнению американской стороны, являются необоснованными, обременительными или ограничивающими торговлю США.

По данным офиса, с апреля 2025 года США проводили переговоры с Бразилией по урегулированию торговых претензий, однако стороны не достигли договоренности.

Среди претензий США к Бразилии названы несколько направлений:

цифровая торговля, в частности решение бразильских судов по удалению политического контента и блокированию аккаунтов на американских технологических платформах;

условия для компаний в сфере электронных платежей, в частности, политика в пользу национальной платежной системы Pix;

льготные тарифы для отдельных стран, в частности, Мексики и Индии, которые, по оценке США, ставят американских экспортеров в худшие условия;

проблемы с защитой интеллектуальной собственности;

доступ американского этанола на бразильский рынок;

борьба с коррупцией;

незаконная вырубка лесов

Отдельно USTR отмечает, что Бразилия не предоставила взаимный тарифный режим для американского этанола. По данным американской стороны, экспорт этанола из США в Бразилию в 2025 году составил 96 млн долларов, что на 87% меньше пикового показателя 2018 года — 761 млн долларов.

Новый 25% тариф будет применяться к большинству импортируемых товаров из Бразилии. В то же время, часть продукции не подпадет под действие пошлины.

Среди исключений:

информационные материалы, пожертвования и сопровождаемый багаж;

товары и части товаров, на которые распространяются тарифы по Разделу 232;

отдельные виды сырья, дефицит которых может возникнуть в США;

товары, дополнительное налогообложение которых может повлечь за собой более широкие экономические сбои;

продукция, которую США не могут производить или выращивать в достаточном объеме;

товары, по которым дополнительные тарифы могут не способствовать устранению претензий к политике Бразилии.

USTR также отметил, что тариф не будет распространяться на отдельные категории импорта, включая говядину, апельсиновый сок, самолеты и авиационные детали, а также энергетические продукты.

В Вашингтоне заявили, что новые тарифы должны создать условия для урегулирования спорных вопросов торговли с Бразилией и защитить американских производителей.

Напомним, Администрация Трампа 2 июня предложила ввести дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5%. Они будут касаться импорта из 60 стран.