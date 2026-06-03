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Трамп готовит новые пошлины против 60 стран

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Администрация американского президента Дональда Трампа во вторник, 2 июня, предложила ввести дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5%. Они будут касаться импорта из 60 стран.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что в Вашингтоне заявляют, что они недостаточно борются с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда, поэтому американские компании оказываются в невыгодном положении.

Для части государств предлагается ввести пошлины в размере 10%, остальным - 12,5%.

Предложение от Офиса торгового представителя США (USTR) стало очередным результатом расследования недобросовестных торговых практик по Главе 301. Оно обнародовано на фоне попыток администрации Трампа возобновить чрезвычайные пошлины.

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Верховный суд США принял решение   против пошлин Трампа   20 февраля.

Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, когда при введении тарифов воспользовался законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA).

Трамп 20 февраля назвал "сумасшедшим" тот факт, что Верховный суд не рассмотрел вопрос о том, должна ли его администрация возвращать уплаченные пошлины:

"Это не обсуждается. В итоге мы будем судиться следующие пять лет", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Трампа, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны":

Тогда глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день   повысил их до 15%.

Автор:
Светлана Манько
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