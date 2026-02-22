Запланована подія 2

Новости
Трамп повысил глобальные пошлины до 15%, критикуя запрет Верховного суда

Трамп
Трамп повысил пошлины на импорт в США до 15%

Президент США Дональд Трамп объявил, что повысит глобальные пошлины на импорт из всех стран мира с 10%, объявленных им 20 февраля, до 15%.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Белого дома   написал   в своей соцсети Truth Social.

На этот раз американский президент объявил, что повысит общемировые пошлины до 15% — "для стран, многие из которых "обдирали" США десятилетиями без последствий".

"В течение ближайших нескольких месяцев администрация Трампа определит и введет новые, юридически допустимые тарифы, которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс "Сделаем Америку снова большой", - отметил Трамп.

Решение Верховного суда о запрете тарифов он назвал "абсурдным, плохо написанным и антиамериканским".

Только накануне, 20 февраля, Трамп заявлял о введении вместо этого   10-процентный тариф для всех стран мира на основании раздела 122 Торгового закона 1974 года.

Что предшествовало

20 февраля Верховный суд США   признал незаконными глобальные пошлины на импорт из других стран, введенные президентом Дональдом Трампом по закону о чрезвычайных ситуациях.

Суд постановил, что использование Трампом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения глобальных пошлин превышает его полномочия.

Пошлина Трампа

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере     от 10% и выше на весь импорт из всех стран в США   и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

Также глава Белого дома рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин,   унижаются перед ним, чтобы договориться о снижении тарифов.

1 августа Трамп подписал указ о введении новых тарифов на импорт в размере от 10% до 41% для десятков стран, включая Европейский Союз.

При этом эксперты Кильского института мировой экономики в своем исследовании пришли к выводу, что пошлины президента США Дональда Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями, а только 4% таможенной нагрузки приходится на иностранные компании.

Автор:
Светлана Манько