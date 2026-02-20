Верховный суд США отменил глобальные тарифы Трампа: вернут ли деньги

Верховный суд США признал масштабные импортные пошлины президента Дональда Трампа незаконными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Associated Press.

Судьи постановили, что право устанавливать налоги и тарифы принадлежит исключительно Конгрессу, а не президенту.

Конституция высшая

Суть спора заключалась в использовании Трампом закона о чрезвычайных полномочиях для введения "взаимных" тарифов почти против всех стран мира. Главный судья Джон Робертс в тексте решения подчеркнул, что Конституция США "очень четко" закрепляет налоговые полномочия за законодательной ветвью власти.

"Создатели Конституции не предоставили ни одной части налоговых полномочий исполнительной ветви", - резюмировал Робертс.

Интересно, что против решения выступили три судьи (Алито, Томас и Кавано), причем Кавано был назначен именно Трампом.

В своем особом мнении он отметил, что хотя политика может быть спорной, с точки зрения истории и прецедентов такие тарифы законны. Впрочем, большинство судей, включая других консерваторов, эту позицию не поддержали.

Остановит ли это тарифную политику

Главным вопросом остается судьба 133 миллиардов долларов, которые Министерство финансов США уже успело собрать из импортеров. Суд не предоставил прямые инструкции по возврату этих средств, что открывает путь к тысячам судебных исков.

Решение Верховного суда не означает полной отмены пошлин. Трамп все еще может вводить тарифы через другие законодательные механизмы.

Однако эти законы имеют значительно больше ограничений по скорости и размеру ставок, что существенно замедляет реализацию его экономической повестки дня.

Реакция Трампа

Главный корреспондент Белого дома Кейтлен Коллинз рассказала, что лидер США уже прокомментировал решение Верховного суда. Он назвал это "позором и сообщил о запасном плане.

Напомним, в мае 2025 года Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Дональдом Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.

Пошлины Трампа против всех стран

2 апреля 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

9 апреля Трамп ввел 90-дневную паузу для взаимных тарифов для всех стран, кроме Китая.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

1 августа Трамп подписал указ о введении новых тарифов на импорт в размере от 10% до 41% для десятков стран, включая Европейский Союз.

25 сентября президент США объявил о новой волне тарифов, включая 100% пошлину на импорт брендированных лекарств, если компания не строит производственный завод в США. Вашингтон также введет 25% пошлины на импорт всех тяжелых грузовиков и 50% пошлины на кухонные и ванные шкафы.

Президент США в последние недели неоднократно заявлял о претензиях США на Гренландию — автономную территорию Дании. Недавно Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

В феврале 2026 года Палата представителей США проголосовала за отмену пошлин на канадские товары, введенные президентом Дональдом Трампом.