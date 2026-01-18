Трамп вводит пошлины против стран, несогласных с планами аннексии Гренландии: как отреагировали европейцы

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 г. США введут 10% пошлину на все товары, импортируемые из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Как пишет Delo.ua, об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Пока не отдадут Гренландию США

Пошлины, по словам Трампа, с 1 июня 2026 года повысятся до 25% и будут действовать, пока европейцы не согласятся отдать Гренландию США.

"Эта пошлина будет подлежать уплате, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытались совершить это соглашение более 150 лет. Многие президенты пытались это сделать — и по уважительным причинам, — но Дания всегда отказывалась", — говорит он.

Глава Белого дома заявил, что США в течение многих лет субсидировали Данию, а также все страны Европейского Союза и других, а теперь, мол, когда пора Дании отблагодарить, Дания якобы не может защитить Гренландию.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что Китай и Россия "хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать". А также раскритиковал оборону острова: "Пока они имеют две собачьи упряжки как защиту, одну из которых добавили недавно".

В то же время президент США добавил, что его страна открыта для переговоров с Данией и любой из стран, против которых ввели пошлины.

Трамп в последние недели неоднократно заявлял о претензиях США на Гренландию — автономную территорию Дании. Также он анонсировал использование тарифов для попытки форсировать этот вопрос.

Реакция европейцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал таможенные угрозы Трампа "неприемлемыми" и подчеркнул, что европейцы в случае введения тарифов "дадут на них ответ".

Он подчеркнул, что Франция отстаивает суверенитет и независимость государств, как в Европе, так и в других регионах мира.

На угрозы американского президента также отреагировали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, подчеркнув, что Европа "не подвергнется шантажу" и что вопросы Дании и Гренландии решают непосредственно Дания и Гренландия.

Похожее заявление прозвучало и от премьер Великобритании Кира Стармера, который назвал "совершенно неправильным" применение пошлин к европейцам "за то, что они стремятся к коллективной безопасности союзников НАТО".

"Мы, конечно, будем обсуждать это напрямую с администрацией США ", - цитирует британского премьера BBC.

Европейский Союз полностью солидарен с Данией и народом Гренландии, а Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета, подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в ответ на введение пошлин Трампом.

"Диалог остается чрезвычайно важным, и мы настроены развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и Соединенными Штатами. Территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права. Мы последовательно отмечали наш совместный трансатлантический интерес к миру и безопасности в Аркт."

Напомним, США вновь активизировали интерес к Гренландии, крупнейшему острову планеты, расположенному в стратегически важной Арктике, который контролирует Дания. Президент Дональд Трамп, еще во время своего первого срока пытавшийся приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.