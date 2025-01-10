Гренландия: стратегический остров, который может помочь США в противостоянии с Россией и Китаем

Соединенные Штаты снова активизировали интерес к Гренландии, крупнейшему острову планеты, расположенному в стратегически важной Арктике, который контролирует Дания.

Об этом пишет BBC.

Президент Дональд Трамп, еще во время своего первого срока пытавшийся приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.

Почему Гренландия критически важна

Гренландия покрыта льдом на 80%, имеет население лишь 60 тысяч человек, но богата рыбой, нефтью, ураном и редкоземельными металлами, такими как неодим, диспрозии и тербии.

Эти элементы жизненно необходимы для современных высокотехнологичных производств, а таяние ледников Гренландии делает доступ к этим ресурсам проще, что увеличивает экономическую значимость острова.

Около 70% редкоземельных металлов сегодня добывается в Китае, который контролирует их экспорт и использует это как геополитический рычаг. К примеру, в декабре 2024 года Китай ограничил поставки в США германия, галлия и трубы, используемые в оборонной промышленности, в ответ на новые угрозы Вашингтона.

Стратегическая локация

Гренландия имеет ключевое географическое расположение в Арктике. Она находится вблизи Фареро-Исландского рубежа (GIUK) — узкого участка Атлантики, стратегически важного для НАТО.

"GIUK, возможно, важнейшее узкое место в мировом океане. Его контроль обеспечивает безопасность транспортировки военных ресурсов и торговых путей между Европой и Северной Америкой", — отмечает британский военный аналитик Майк Мартин.

Этот рубеж особенно важен в случае конфликта между Россией и Европой. Для США важно гарантировать его защиту в рамках коллективной обороны НАТО.

Здесь расположен большой американский космический центр.

США давно заинтересованы в Гренландии. После того, как во время Второй мировой войны нацистская Германия оккупировала материковую часть Дании, США вторглись в Гренландию и установили на ее территории свои военные и гражданские радиостанции.

После войны американские войска остались в Гренландии. На северо-западе острова США имеют космическую базу Питуффик, которая раньше называлась Туле и была частью американских ВВС.

В 1951 году по соглашению с Данией США получили значительную роль в обороне территории, включая право на строительство и содержание военных баз.

"Если бы Россия направила ракеты в сторону США, то кратчайший путь для ядерного оружия пролегал бы через Северный полюс и Гренландию", — объясняет Марк Якобсен, доцент Датского королевского оборонного колледжа.

Вот почему космическая база Питуфика имеет огромное значение для защиты США.

Экономика Гренландии "зависит от креветок"

Тем не менее, содержание Гренландии достаточно дорого, и станет США в копейку. А точнее – в миллиард долларов ежегодно.

Как пишет Рolitico, Копенгаген сейчас оплачивает примерно половину бюджета острова, что является наиболее практичным препятствием на пути к независимости для экономики, практически "зависимой от креветок" и рыбного промысла.

"Это стоит где-то от 750 до 1 миллиарда долларов в год", — сказал доцент Датского королевского колледжа обороны Йон Рахбек-Клемменсен.

То есть Гренландия является очень дорогим муниципалитетом среднего размера для Дании.

Инвестиции Европейского Союза в Гренландию также гораздо больше, чем инвестиции Соединенных Штатов. Несмотря на это, Брюссель в большинстве своем выжидает и наблюдает.

Арктический торговый путь и интерес Китая

Глобальное потепление постепенно открывает новые торговые маршруты через Арктику. Китай как одна из крупнейших экономик мира активно интересуется этим направлением. В 2018 году китайские компании пытались инвестировать в строительство аэропортов в Гренландии, но Дания заблокировала эти проекты, подписав контракты с местными компаниями.

США имеют военную базу в Гренландии со времен Холодной войны. Пентагон стремится расширить свое присутствие на острове, чтобы противостоять росту влияния России и Китая в Арктике.

Трамп назвал Гренландию важной для "экономической безопасности США" и даже не исключил возможности применения военной силы для контроля над островом.

Если бы Трамп реализовал свою угрозу аннексировать Гренландию силой, "это была бы кратчайшая война в мире, у Гренландии нет оборонных возможностей. Американцы бы доминировали", — сказал Ульрик Прам Гад, старший научный сотрудник Датского института международных исследований.

Его стремление приобрести Гренландию сравнивают с историческими соглашениями по покупке Луизианы (1803) и Аляски (1867).

Какова Гренландия?

В 1946 году президент Гарри Трумэн предлагал Дании $100 млн за Гренландию, что тогда было значительной суммой. Однако сегодня цена такого острова может достигать триллионов долларов из-за его стратегического и экономического потенциала.

По рыночным ценам на несельскохозяйственную землю в США площадь Гренландии (около 2,2 млн км²) оценивается примерно в $1 трлн. Однако это лишь минимальная оценка, которая может значительно возрасти с учетом ее природных ресурсов.

Несмотря на интерес США, Дания не намерена продавать остров. Гренландия является автономной территорией, получающей значительную финансовую поддержку от Копенгагена. Население Гренландии также пока не выражает стремление к независимости или изменению статуса острова.

Гренландия, ставшая полем "битвы интересов" трех мировых игроков: США, Китая и России, приобретает стратегическое значение. Дальнейший контроль над его ресурсами и маршрутами будет определять глобальную политику на десятилетия вперед.