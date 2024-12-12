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Time назвал Дональда Трампа человеком года

Time назвал Дональда Трампа человеком года
Фото: обложка журнала Time

В четверг, 12 декабря, журнал Time обнародовал имя человека года по собственной версии – и им стал новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил сам журнал в соцсети Х.

Трамп уже во второй раз получил от издания титул наиболее яркой и исторически важной личности уходящего года.

В прошлый раз он получил его в 2016 году после первой победы на президентских выборах.

В этом году его конкурентами были вице-президент США Камала Гаррис, основатель Tesla Илон Маск, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, CEO Meta Марк Цукерберг и вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная.

Time отмечает, что с тех пор как Трамп впервые баллотировался на пост президента США в 2015 году, "никто не сыграл большей роли в изменении курса политики и истории".

"На пороге его второго президентства, все мы — от его самых фанатичных поклонников до самых ярых критиков — живем в эпоху Трампа", — подчеркивает редакция Time.

Как говорится в сообщении, Трамп сменил американскую политику. Он победил на выборах и стал первым республиканцем за 20 лет, набравшим больше голосов, чем демократ, причем с предыдущих выборов в 2020 году 9 из 10 американских округов увеличили поддержку Трампа.

Напомним, в прошлом году Time назвал человеком года американскую певицу Тейлор Свифт, а в 2022-м титул достался президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Автор:
Светлана Манько
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