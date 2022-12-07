Зеленский стал человеком года по версии журнала Time

Влиятельный еженедельный американский журнал Time назвал Президента Украины Владимира Зеленского человеком года 2022, отметив также "дух Украины". Об этом издание сообщило 7 декабря.

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В целом, журнал объясняет свой выбор смелостью Украины и ее лидер. В частности, приводится пример, когда украинский президент отправился в Херсон через несколько дней после освобождения города. Тогда охрана гаранта была против такой поездки, учитывая большие риски, но поездка прошла успешно.

Time обращает внимание на достижения дипломатической работы Зеленского на всех возможных платформах.

"Зеленский принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и саммите НАТО в Мадриде… Он использовал славу суперзвезд индустрии развлечений, чтобы усилить свои призывы к международной поддержке… Успех Зеленского как лидера военного времени в том, что мужество заразно", — говорится в материале журнала.

Также издание анализирует биографию украинского лидера, обращая внимание, что "никто не мог предсказывать его образцовое поведение во время вторжения РФ". Аналогичное впечатление производит украинский народ, отмечает Time.

Иллюстрация Нила Джеймисона для TIME

Кроме того, Зеленский также занял первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей года по версии американского журнала Time. В 2022 году этот статус глава государства получил, набрав более 3,3 миллионов голосов.

Недавно украинский лидер стал человеком года по версии влиятельной британской газеты Financial Times.