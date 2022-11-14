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Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)

Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - цитирует Зеленского издание.

Президент также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Позже президент Владимир Зеленский написал в Telegram "Херсон – Украина" и опубликовал фото из поездки.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вместе с Зеленским находится в Херсоне.

"Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским, военными и командой Офиса находимся в нашем Херсоне", – отметил он.

Фото 2 — Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)
Фото 3 — Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)
Фото 4 — Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)
Фото 5 — Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)
Фото 6 — Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)

Фото президента Зеленского во время визита в Херсон опубликовал Telegram-канал "Демократична сокира".

Отметим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.

Сейчас в освобожденном от российской оккупации Херсоне проводятся стабилизационные мероприятия, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, на территории города уже работает около 200 полицейских.