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Зеленский приехал в освобожденный Херсон (ФОТО)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - цитирует Зеленского издание.
Президент также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Позже президент Владимир Зеленский написал в Telegram "Херсон – Украина" и опубликовал фото из поездки.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вместе с Зеленским находится в Херсоне.
"Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским, военными и командой Офиса находимся в нашем Херсоне", – отметил он.
Фото президента Зеленского во время визита в Херсон опубликовал Telegram-канал "Демократична сокира".
Отметим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.
Сейчас в освобожденном от российской оккупации Херсоне проводятся стабилизационные мероприятия, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, на территории города уже работает около 200 полицейских.