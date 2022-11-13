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Зеленский благодарен причастным за разработку следующих после Херсона "освободительных шагов" армии

Зеленский благодарен причастным за разработку следующих после Херсона "освободительных шагов" армии
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявляет о разработке следующих операций по деоккупации территории Украины после освобождения от российских войск правобережной части Херсонской области. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
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"Все мы уже чувствуем, как приближается наша победа. Благодаря тому, что мы сохраняем единство, сохраняем энергичность и знаем, что мы – в своем праве на своей земле. И я благодарю наших командующих, разведку и всех, кто привлечен, за разработку следующих наших шагов, освободительных шагов", – отметил президент.

При этом, по его словам, бои в Донецкой области сейчас столь же интенсивны, как и в предыдущие дни: уровень российских атак не снижается, а "уровень устойчивости и храбрости наших бойцов - самый высокий".

"Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждого нашего воина! По состоянию на данный момент за сутки ракетных, авиационных и артиллерийских удары оккупантов пришлись по территории пяти наших областей. Это Сумщина, Харьковщина, Запорожская область, Луганщина и Донетчина", - сказал Зеленский.

Он указал, что сейчас делается "все, чтобы враг чувствовал наши ответы по максимуму": по всей линии фронта обеспечивается уничтожение вражеских цепей снабжения, складов с боеприпасами, вражеских штабов.

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шести позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Ракетные же войска и артиллерия поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения сил и средств оккупантов.

При этом заявляется, что оккупанты оттягивают войска в Мелитополь, укрепляя там позиции, а также уменьшают свое присутствие в агломерации Каховки, Новой Каховки и Таврийска.

Автор:
Тимофей Беспятов