Оккупанты оттягивают войска к Мелитополю и уменьшают присутствие в районе Каховки - Генштаб

Российская оккупационная армия на юге Украины подтягивает силы с севера к Мелитополю и выводит их из местности на правом берегу Днепра вокруг Каховской гидроэлектростанции. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак", - заявляют украинские военные.

В свою очередь, в городах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника: там остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

В Генштабе также отчитываются, что украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов: под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили один пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Отметим также, что накануне сообщалось о массированном обстреле поселка Горностаевка, расположенном на левом берегу Днепра. Как отмечал начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, его осуществили сами оккупанты, чтобы склонить жителей к "эвакуации".

При этом в воскресенье власти области призвали жителей деоккупированной правобережной части эвакуироваться из-за ее возможных обстрелов со стороны российских войск, остающихся на правом берегу. Кроме того, было запрещено передвигаться по водным путям, что означает запрет на пересечение Днепра.