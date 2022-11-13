Власти призвали жителей правобережья Херсонской области эвакуироваться из-за возможных обстрелов

Херсонская областная военная администрация призывает жителей деоккупированной части региона эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале начальника ОВ Ярослава Янушевича.

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"Уважаемые жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области! На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах", - сказано в нем.

Также отмечается, что россияне перед бегством с правобережной части области нанесли серьезные разрушения критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.

"Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь! Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию – обращайтесь на нашу "горячую линию", - призвали в ОВА.

Обращаться советуют по телефонам: 0 800 330 951 и +38 091 481 7845. Обладминистрация уверяет, что после эвакуации люди не останутся наедине со своими проблемами и получают всю необходимую помощь.

"Жители Херсонщины, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине! Вся Херсонщина непременно будет свободной и мы все обязательно вернемся домой!" – добавил Янушевич.

Напомним также, что с 12 ноября Херсонская городская военная администрация решила ввести на территории общины комендантский час с 17:00 до 8:00. В освобожденном 11 ноября областном центре сейчас проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов.