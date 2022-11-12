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Оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру, нужно время на восстановление - Зеленский

Оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру, нужно время на восстановление - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что на возобновление жизнедеятельности освобожденного Херсона потребуется значительное время, поскольку российские оккупационные силы перед уходом из города уничтожили объекты критической инфраструктуры. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества. У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хоть для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что по состоянию на вечер 12 ноября силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия.

Как указал Зеленский, на освобожденной территории повсюду есть очень много работы для взрывотехников, и уже изъято почти 2 тысячи взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов.

"Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы. Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно передайте им это", - призвал он.

Президент напомнил, что в субботу один из саперов получил ранения во время разминирования административного здания, поэтому херсонцам и жителям других населенных пунктов на освобожденной территории нужно быть осторожными и сообщать сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые они видят.

Кроме того, Зеленский пообещал, что в дальнейшем так же будет освобождена и вся остальная оккупированная территория Украины, в том числе и "благодаря дипломатии".

"Мир это сейчас видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих... Мы еще увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно-признанной границы Украины", - подчеркнул он.

Напомним также, что с 12 ноября Херсонская городская военная администрация решила ввести на территории общины комендантский час с 17:00 до 8:00.

Автор:
Тимофей Беспятов