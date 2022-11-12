Оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру, нужно время на восстановление - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что на возобновление жизнедеятельности освобожденного Херсона потребуется значительное время, поскольку российские оккупационные силы перед уходом из города уничтожили объекты критической инфраструктуры. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества. У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хоть для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что по состоянию на вечер 12 ноября силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонской области, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия.

Как указал Зеленский, на освобожденной территории повсюду есть очень много работы для взрывотехников, и уже изъято почти 2 тысячи взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов.

"Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы. Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно передайте им это", - призвал он.

Президент напомнил, что в субботу один из саперов получил ранения во время разминирования административного здания, поэтому херсонцам и жителям других населенных пунктов на освобожденной территории нужно быть осторожными и сообщать сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые они видят.

Кроме того, Зеленский пообещал, что в дальнейшем так же будет освобождена и вся остальная оккупированная территория Украины, в том числе и "благодаря дипломатии".

"Мир это сейчас видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих... Мы еще увидим много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно-признанной границы Украины", - подчеркнул он.

Напомним также, что с 12 ноября Херсонская городская военная администрация решила ввести на территории общины комендантский час с 17:00 до 8:00.