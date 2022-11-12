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В Херсоне начали работы по возобновлению электроснабжения
Специалисты "Херсоноблэнерго", входящие в группу компаний VS Energy, начинают процесс возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы возвращаем электроэнергию в каждый населенный пункт Херсонщины сразу после освобождения и получения обязательного разрешения военных. На очереди - наш Херсон!", - заявил председатель правления "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов.
По его словам, многие населенные пункты Херсонщины не имеют электроэнергии в течение длительного времени из-за обстрелов, разрушений и мародерства российских оккупантов. Инфраструктура региона получила существенные повреждения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Работы по оперативному возобновлению энергоснабжения на освобожденных ВСУ территориях Херсонской области очень много. Ситуация с энергоснабжением в Херсоне сверхсложная. Но мы уже готовы приступить к процессу восстановления электросетей города сразу после официального разрешения украинских военных на вход в город", - комментирует Сафронов.
В течение нескольких месяцев бок о бок со специалистами "Херсоноблэнерго" в сложных условиях военного времени над возобновлением электроснабжения в области работают собратья-энергетики из "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житопроизводлэнерго" и "Ровнооблэнерго".
"Руководство и команда "Херсоноблэнерго" с благодарностью будет принимать помощь от коллег из украинских и международных энергетических компаний, которые не только словом, но и делом готовы участвовать в восстановлении Херсона", - заявил Сафронов.
Напомним, компания ДТЭК готова направить дополнительные аварийные бригады в освобожденный от оккупантов Херсон, чтобы поскорее восстановить электросети.
Источник фото: ua.depositphotos.com