У Херсоні розпочали роботи з відновлення електропостачання

Фахівці "Херсонобленерго", що входить до групи компаній VS Energy, розпочинають процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми повертаємо електроенергію до кожного населеного пункту Херсонщини одразу після звільнення та отримання обов’язкового дозволу військових. На черзі - наш Херсон!", - заявив голова правління "Херсонобленерго" Ігор Сафронов.

За його словами, багато населених пунктів Херсонщини не мають електроенергії упродовж тривалого часу через обстріли, руйнування та мародерство російських окупантів. Інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень.

"Роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених ЗСУ територіях Херсонської області дуже багато. Ситуація з енергопостачанням в Херсоні надскладна. Але ми вже готові приступити до процесу відновлення електромереж міста одразу після офіційного дозволу українських військових на вхід у місто", -коментує Ігор Сафронов.

Упродовж декількох місяців пліч-о-пліч з фахівцями "Херсонобленерго" у складних умовах воєнного часу над відновленням електропостачання в області працюють побратими-енергетики з "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Житомиробленерго" та "Рівнеобленерго".

"Керівництво та команда "Херсонобленерго" із вдячністю прийматиме допомогу від колег з українських та міжнародних енергетичних компаній, які не лише словом, але й ділом готові брати участь у відновленні Херсонщини", - заявив Сафронов.

Нагадаємо, компанія ДТЕК готова направити додаткові аварійні бригади у звільнений від окупантів Херсон, щоб скоріше відновити електромережі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com