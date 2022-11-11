ДТЕК готовий направити у Херсон додаткові бригади енергетиків

Компанія ДТЕК готова направити додаткові аварійні бригади у звільнений від окупантів Херсон, щоб скоріше відновити електромережі.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Енергетики компанії ДТЕК допоможуть відновити електропостачання у звільненому від окупантів Херсоні. Компанія готова направити в регіон додаткові аварійно-відновлювані бригади з усією необхідною спецтехнікою, аби якомога скоріше відновити електромережі на деокупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики ДТЕК працюють над відновленням зруйнованої окупантами енергетичної інфраструктури в режимі 24/7. Від початку повномасштабного вторгнення спеціалісти ДТЕК повернули світло для понад 5,5 млн споживачів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські спецпідрозділи вже у Херсоні, а сили оборони - на підступах до міста.