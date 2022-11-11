ДТЭК готов направить в Херсон дополнительные бригады энергетиков

Компания ДТЭК готова направить дополнительные аварийные бригады в освобожденный от оккупантов Херсон, чтобы как можно скорее восстановить электросети.

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Энергетики компании ДТЭК помогут возобновить электроснабжение в освобожденном от оккупантов Херсоне. Компания готова направить в регион дополнительные аварийно-восстановительные бригады со всей необходимой спецтехникой, чтобы как можно скорее восстановить электросети на деоккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики ДТЭК работают над восстановлением разрушенной оккупантами энергетической инфраструктуры в режиме 24/7. С начала полномасштабного вторжения специалисты ДТЭК вернули свет более 5,5 млн потребителей.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге уволили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны - на подступах к городу.