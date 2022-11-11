Зеленский: мы возвращаем Херсон, украинские спецподразделения уже в городе (ВИДЕО)

Украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны - на подступах к городу.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники – на подступах к городу. Остается еще совсем немного и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", - сказал Зеленский .

Он сообщил, что жители города уже сейчас, даже когда Херсон еще не полностью зачищен, убирают с улиц и построек российскую символику.

Президент добавил, что после того как Силы обороны выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнут проводить стабилизационные мероприятия.

"Первое – мины. Оккупанты оставили очень много мин и взрывчатки, в том числе на жизненно важных объектах. Будем очищать. Очень важно: сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Надо разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - сказал он .

Зеленский также обратился к российским оккупантам, а также оставшимся в городе наемникам и коллаборантам и призвал сдаться в украинский плен.

"Мы гарантируем отношение к вам по закону и международным нормам. И тем российским военным, кто переоделся в гражданское и где-то там прячется, хочу сказать, что вы не скроетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов", - подчеркнул он .

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге уволили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.