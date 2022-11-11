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Общество
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"Укрпочта" выпустила марку "Херсон – это Украина!"

"Укрпочта" выпустила марку "Херсон – это Украина!"

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" 11 ноября запустило в продажу марку "Херсон – это Украина!" — это первая почтовая марка, посвященная городу-герою. Об этом в Facebook сообщил глава компании Игорь Смилянский.

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Вместе с маркой "Укрпочта" выпускает конверт, на котором изображен украинский военный, который кладет кусок арбуза с Херсоном обратно в Украину. В новую серию также войдет открытка "Херсон – это Украина"

11 ноября стартует предзаказ. В декабре запустят продажу марки в Херсоне. Предзаказ нужно оформлять отдельным заказом, то есть в корзине должен быть только этот набор. Забронировать можно в онлайн магазине "Укрпочты".

"В этом году мы не смогли насладиться херсонскими арбузами. А вот почтовая филателия не может оставить вас в этом году без одного из символов Херсонщины, поэтому куски арбуза с дополнительными художественными сюжетами можно будет увидеть на новой почтовой марке", — добавил Смилянский.

Напомним, "Укрпочта" 4 ноября выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бес!". Кроме того, стало известно, что в конкурсе на лучшую рождественскую марку победил эскиз "Разъединенные войной". Автором рисунка является 11-классница из Николаева Валерия Михайлова.

Автор:
Вита Молодан