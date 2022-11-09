"Укрпочта" показала, какой в этом году будет рождественская марка

В конкурсе на лучшую рождественскую марку победил эскиз "Разъединенные войной". Автором рисунка стала 11-классница из Николаева Валерия Михайлова.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, в финал вышли пять работ: "Детские мечты", "Колядники и украинский воин", "Счастье — это быть вместе", "Разъединенные войной" и "Под защитой Святого Николая".

"В этом году, по итогам всенародного голосования, новогодней маркой стала иллюстрация - "Разъединенные войной" . Многие семьи сегодня не вместе, многие семейные традиции будут нарушены в этом году и многие встретят этот Новый год не под елкой с семьей и любимыми, а с собратьями под обстрелами врага. Именно поэтому эта иллюстрация вызвала больше эмоций и эмпатии", - отметил Смелянский.

Он отметил, что автор марки-победительницы — школьница Валерия Михайлова из Николаева, вынужденная выехать за границу. Там у нее возникла идея такого рисунка.

"Глубину этого замысла, как и эмоции самого автора, родной город которой с начала войны не обстреливал только 46 дней, может понять каждый", - подчеркнул Смелянский.

Он отметил, что Новый год – это еще один временной предел, который отдалит украинцев от врага на сотни тысяч световых лет.

"А еще принесет надежду, потому что в 2023 у нас будет гораздо более историческая дата – день, когда мы победим. А потому мне очень хочется, чтобы эта рождественская и новогодняя марка стала для вас еще одним символом несокрушимости и напоминанием о том, что мы выстоим несмотря все и поднимем со светом или без него 31 декабря бокал за нашу победу!", - подчеркнул Смелянский.

Он отметил, что о продаже новой марки будет объявлено дополнительно, чтобы все желающие могли поздравить своих родных в Украине и за границей.

Напомним, "Укрпочта" 4 ноября выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бис!".