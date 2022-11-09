Укрпошта" показала, якою цьогоріч буде різдвяна марка

У конкурсі на найкращу різдвяну марку переміг ескіз "Роз'єднані війною". Автором малюнка є 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова.

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами до фіналу вийшли п’ять робіт: "Дитячі мрії", "Колядники й український воїн", "Щастя — це бути разом", "Роз’єднані війною" і "Під захистом Святого Миколая".

"Цього року, за підсумками всенародного голосування, новорічною маркою стала ілюстрація – "Роз'єднані війною". Багато родин сьогодні не разом, багато сімейних традицій будуть порушені цього року і багато хто зустріне цей Новий рік не під ялинкою з родиною та коханими, а з побратимами під обстрілами ворога. Саме тому ця ілюстрація викликала найбільше емоцій та емпатії", - зазначив Смілянський.

Він зауважив, що авторка марки-переможниці — школярка Валерія Михайлова із Миколаєва, яка була змушена виїхати за кордон. Саме там у неї виникла ідея такого малюнку.

"Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни НЕ обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний", - підкреслив Смілянський.

Він зауважив, що Новий рік – це лише ще одна часова межа, яка віддалить українців від ворога на сотні тисяч світлових років.

"А ще принесе надію, бо у 2023 у нас буде набагато історичніша дата – день, коли ми переможемо. А тому мені дуже хочеться, щоб ця різдвяна та новорічна марка стала для вас ще одним символом незламності та нагадуванням про те, що ми вистоїмо попри все і піднімемо зі світлом чи без нього 31 грудня келих за нашу перемогу!", - наголосив Смілянський.

Він зазначив, що про продаж нової марки буде оголошено додатково, щоб всі бажаючі могли привітати своїх рідних в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, "Укрпошта" 4 листопада випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!".