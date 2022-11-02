"Укрпошта" розробила алгоритми роботи без світла та зв'язку

"Укрпошта" продовжить надавати основні послуги навіть без світла та зв'язку.

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Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

""Укрпошта" вміла працювати без електрики та комп'ютерів, коли це ще не було мейнстрімом. Тому ми повертаємося до деяких процедур за умов відсутності електрики і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі необхідні процедури, які дадуть нам змогу працювати за відсутності електрики та зв'язку", - заявив Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" вже використовує генератори, отримала низку терміналів Starlink та закупила першу партію з 5 тисяч ліхтарів для роботи без електрики й продовжуватиме закупівлі за потребою.

Тому "Укрпошта" надаватиме основні послуги, серед яких: оплата комунальних платежів за фіксованим тарифом, видача пенсій та соцвиплат, оформлення всіх види відправлень, оформлення передоплати на друковані видання та здійснювати продаж товарів першої необхідності.

"Укрпошта" також продовжуватиме виплачувати грошові перекази, але у разі відключення електрики обмежиться сумами до 5 тис. грн – відповідно до банківських вимог.

Зазначимо, що "Нова пошта" розробила новий варіант мобільного відділення для роботи на деокупованих територіях, де відсутнє електропостачання.