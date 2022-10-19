"Нова пошта" розробила мобільне відділення для деокупованих територій, де немає світла

"Нова пошта" розробила новий варіант мобільного відділення для роботи на деокупованих територіях, де відсутнє електропостачання. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Наразі таке відділення встановлене у селищі Рогань під Харковом на вулиці 1 травня, 1. Воно працює щодня з 11:00 до 15:00 на прийом та видачу посилок вагою до 10 кілограмів. Розрахуватися за доставку можна через мобільний додаток або автосписанням. Готівка наразі не приймається.

Це вже друга модель інноваційного мобільного відділення "Нової пошти", яке створене на базі БДФ-контейнера для перевезення посилок. Новий варіант має гідравлічні опори, які дозволяють швидко опустити контейнер після транспортування, а також відрегулювати висоту для комфортного обслуговування клієнтів. Воно може обслуговувати до 10 тисяч посилок за місяць.

Щоб зробити відділення максимально комфортним всередині та полегшити процесс перевезення, було змінене внутрішнє оздоблення та зовнішнє покриття контейнеру. Тепер зовні він оздоблений металевими 3D-панелями, що значно полегшує конструкцію, а всередині вбудовано підвісні розкладні полиці для зберігання та пакування посилок. Для захисту від опадів та прямих сонячних променів відділення оснащене електричною маркізою.

Також нова модель обладнана вбудованим поштоматом на 62 комірки, довжиною 3 метри і висотою 1,4 метра для зручності отримання у найвищій точці. У поштомат можна відправити речі вагою до 20 кілограмів та розміром 40х60х30 см. Планується, що стіна-поштомат запрацює, коли відновляться обсяги доставки в регіоні.

Мобільне відділення може працювати як від мережі 220 В, так і від генератора, тому його зручно використовувати на територіях, де немає електронергії. Біля відділення встановлено модуль Starlink, завдяки чому місцеві мешканці можуть користуватись інтернетом безкоштовно, щоб зв’язатися з рідними чи замовити товари з інтернет-магазинів та аптек.

У найближчих планах компанії виробити та запустити в роботу ще 20 таких мобільних відділень, щоб надавати свої послуги там, де немає світла та змоги швидко відкрити стаціонарне відділення.

В компанії також повідомляють, що наразі вже відновили роботу у 50 звільнених населених пунктах у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Нагадаємо, що перший варіант контейнерного відділення "Нова пошта" задіяла на початку травня: тоді його було встановлено у селі Стоянка під Києвом.