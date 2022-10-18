"Нова пошта" запустила отримання посилок за довіреністю та передачу їх через поштомат

"Нова пошта" запустила можливість надати через свій мобільний додаток право іншій людині отримати посилку та сплатити її в разі необхідності. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Цей сервіс є безкоштовним та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.

Щоб доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок іншому, треба знайти необхідну посилку у пункті "Мої посилки", а у розділі "Керування посилкою" обрати сервіс "Інший отримувач".

Далі треба вказати номер телефону людини, якій користувач надає право отримати посилку, та натиснути "Доручити". Автоматично людина отримає пуш-повідомлення у свій мобільний застосунок "Нової пошти", що їй надали дозвіл на отримання посилки.

Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок "Нової пошти", то вона отримає повідомлення на телефон у Viber або у вигляді SMS.

Право на отримання посилки можна й скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі "Керувати посилкою" натиснути "Скасувати довіреність".

Замовити сервіс "Інший отримувач" може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок "Нової пошти". Але якщо посилку замовлено "Особисто в руки", то змінити отримувача неможливо.

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно сказати оператору, що використовується сервіс "Інший отримувач", та назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.

Окрім того, напередодні "Нова пошта" запустила послугу "Пункт прийому-передачі", завдяки якій посилку відтепер можна лишити у тому ж поштоматі, звідки її забере отримувач. Таким чином, наприклад, можна безпечно передати ключі від дому, якщо не вдається перетнутися із людиною.

Аби скористатись послугою, треба відкрити мобільний додаток "Нової пошти" та натиснути "Створити посилку" та обрати поштомат для відправлення. У віконці "Місце отримання" треба обрати той самий поштомат, який вказано для відправлення, заповнити дані отримувача, розмір комірки, опис посилки та створити електронну накладну.

Отримувачу надійде повідомлення на телефон про те, що для нього залишили відправлення в поштоматі. Посилку можна зберігати у поштоматі не довше як упродовж трьох днів. Подовжити термін зберігання посилки не можна. Якщо термін зберігання спливе, а отримувач не забере посилку, її перемістять у найближче відділення "Нової пошти", щоб звільнити комірку поштомата. Послуга доступна лише в містах, де реалізована відправка з поштоматів, тобто у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Полтаві, Вінниці.