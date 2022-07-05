Відправляти посилки "Новою поштою" тепер можна з поштомату

Відтепер у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Полтаві можна відправляти посилку "Новою поштою" з поштомату. Щоб відправити посилку, треба зробити декілька простих кроків.

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Про це повідомила "Нова пошта" у Facebook.

Для того, щоб відправити посилку за допомогою поштомату, треба:

відкрити додаток "Нової пошти" та натиснути "Створити посилку";

у пункті "Місце відправлення" обрати поштомат;

зазначити всі необхідні дані та натиснути "Створити ЕН";

ретельно запакувати посилку;

підійти до поштомату, зайти у додатку у "Мої посилки", обрати зверху створену ЕН і натиснути "Відкрити комірку";

покласти відправлення, закрити дверцята і підтвердити завантаження.

Як наголосили у "Новій пошті", відправляти можна все, але враховуючи наступні параметри:

розміром - не більше 40х60х30 см;

вагою - до 20 кг;

оголошеною вартістю - не більше 6000 грн.

Для пакування посилки варто використовувати коробку, уникаючи підклеєних, пошкоджених, з вологими плямами чи розривами. Важливо, щоб на коробці не було зайвих маркувань. Заклеювати треба щільно скотчем хрест-навхрест (для коробок до 5 кг включно) або у вигляді літери "Н" (для коробок понад 10 кг включно).

Крихкі речі варто запаковувати в три шари повітряно-бульбашкової плівки. Відправлення не повинне торкатись стінок коробки чи інших предметів всередині. Кожна одиниця товару пакується окремо.

Водночас у пустотах, що залишилися, треба розмістити наповнювач. Важливо, щоб відправлення не пересувалося коробкою та не випиналося назовні.

Зокрема, для документів варто використовувати конверт, а для одягу чи невеликих відправлень - пакет.

Нагадаємо, "Нова пошта" та "Укрпошта" відновили доставку з AliExpress з 15 червня. Доставка доступна для Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.