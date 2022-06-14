"Нова пошта" та "Укрпошта" відновлюють доставку з AliExpress з 15 червня

Доставка товарів онлайн-магазину AliExpress здыйснюватиметься через одну з європейських країн, а потім доставлятиметься “Укрпоштою” та “Новою поштою” в Україну.

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З 15 червня доставка з AliExpress буде доступна для Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей.

Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, доставка проводитиметься через одну з європейських країн і потім доставлятиметься в Україну.

"На старті – 14 областей. Але якщо ви живете в одній із східних областей, яку поки що не відкрив "Алі", ви можете замовити посилку на знайомих, а вони вже надсилатимуть вам її в будь-який куточок України, де працює "Укрпошта"" (а ми працюємо по всій країні)", - наголосив він.

Точних термінів доставки до "Укрпошти" не називають, проте обіцяють робити все, щоб повернути довоєнні показники.

"Нова пошта" з 15 червня також відновлює доставку з онлайн-магазину AliExpress.

Зазначається, що при замовленні потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче працююче відділення або поштамат "Нової пошти".

За даними прес-служби, до початку війни AliExpress очолював ТОП найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. В середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress.

Зазначимо, китайський торговий майданчик AliExpress з початку війни перестав приймати замовлення українців, а замовлення, оформлені до 24 лютого, було скасовано.