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25% знижка: "Нова пошта" мотивує бізнес розвивати напрямок гуманітарної допомоги
Під час війни мільйони українців потребують продуктів харчування, одягу та побутових речей по всій країні. Тому "Нова пошта" закликає український бізнес приєднатись до допомоги у рамках свого проекту Humanitarian Nova Poshta.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Для будь-яких комерційних організацій, які вирішили відкрити напрямок гуманітарної допомоги, "Нова пошта" надасть 25% знижку від чинних тарифів на доставку.
Щоб стати партнером та отримати знижку, необхідно укласти угоду. Перевезення за програмою можуть здійснюватись як по території України, так і з будь-якої точки з-за кордону. Окрім перевезення "Нова пошта" може запропонувати партнерам спеціальні умови на додаткові логістичні послуги "під ключ":Підписуйтесь на наш Telegram канал
- забір замовлення відправника;
- транспортування вантажу через кордон;
- комплектацію продуктових наборів на запит організації на виробничих потужностях "Нової пошти";
- доставку до будь-якого населеного пункту України, де працює "Нова пошта";
- підготовку комплексного звіту за результатами доставки;
- доставку вантажу за кордон.
"Проект Humanitarian Nova Poshta був і залишається для "Нової пошти" соціальним та неприбутковим. Усі кошти, отримані за доставку гуманітарних вантажів від комерційних організацій, йдуть на щоденні витрати на паливо, на утримання автопарку, а залишок доходу спрямовується на розширення можливостей безкоштовної доставки вантажів для армії, ТРО, переселенців.У рамках Гуманітарної пошти за 7 років "Нова пошта" безкоштовно доставила 241 тис. посилок або 19 тис. тонн допомоги - це вага 380 танків", - повідомляють у компанії.
За час повномасштабної війни вже було доставлено 7000 тонн гуманітарної допомоги з Польщі, Франції, Великої Британії, Німеччини, Румунії, Туреччини та інших країн. Це 484 рейси вантажівок "Нової пошти" з Європи та 142 авіарейси зі США.
Нагадаємо, “Нова пошта” змінює тарифи на доставку з 23 травня та вводить низку спрощень у тарифах та послугах для клієнтів.