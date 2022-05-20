Компания “Новая почта” меняет тарифы на доставку с 23 мая и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, компания снижает тариф на доставку в почтомат на 10 грн — до 50 грн за посылку. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.

Также “Новая почта” уменьшает весовые градации в тарифе на доставку по Украине. Вместо 7 весовых категорий посылок теперь будет 3 тарифа по весу:

малая ( до 2 кг) — 60 грн. При отправке одежды клиенты будут получать пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг;

до 2 кг) — 60 грн. При отправке одежды клиенты будут получать пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг; средняя ( до 10 кг) — 80 грн;

до 10 кг) — 80 грн; большая ( до 30 кг) — 120 грн.

В новый тариф уже включена оценочная стоимость для посылок до 500 гривен. Для отправок стоимостью свыше 500 грн оценочная стоимость по-прежнему будет считаться как 0,5% от стоимости отправления.

Стоимость доплаты за доставку посылок в села будет составлять 20 грн.

Отправка документов в фирменном конверте в отделение теперь будет стоить 45 гривен.

При отправке нескольких посылок по одной экспресс-накладной, доставка каждой из них увеличится на 10 грн.

Посылка с максимальным весом — по базовому тарифу по Украине, остальные — по сниженному:

до 2 кг — 20 грн;

до 10 кг — 40 грн;

до 30 кг — 80 грн.

Также будет упрощен тариф для доставки грузов. Он будет формироваться следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

Компания также отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки. Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта).

Кроме того, “Новая почта” увеличивает количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия.

Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия.

Напомним, "Новая почта" открыла первое отделение полного цикла на базе BDF-контейнера, которое временно расположится в селе Стоянка Бучанского района Киевской области, пострадавшем от временной российской оккупации.