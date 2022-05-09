"Новая почта" открыла в пригороде Киева первое отделение в контейнере

"Новая почта" открыла первое отделение полного цикла на базе BDF-контейнера, которое временно расположится в селе Стоянка Бучанского района Киевской области, пострадавшем от временной российской оккупации. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Открыто первое мобильное отделение полного цикла, которое может развертываться за пять минут и использоваться для предоставления полного спектра услуг. Оно создано на базе обыкновенного контейнера для перевозки посылок", - отмечено в нем.

Передвижное отделение находится в центре села на улице Мелиораторов, 1. Оно будет работать по будням с 10:00 до 17:00, а в субботу – с 9:00 до 18:00. Выходной день - воскресенье.

Клиентов будет обслуживать один или два оператора, которые будут предоставлять услуги отправки и получения посылок до 10 кг по Украине и за границу. Оплатить услуги можно с помощью мобильного приложения "Новой почты" или услуги списания.

На крыше передвижного отделения установлены солнечные панели, так что оно сможет работать полностью автономно. В середине есть кондиционер и все необходимые условия для комфортной работы сотрудников.

Компания планирует использовать это отделение в Стоянке две-три недели, пока не возобновит работу стационарное. После этого отделение будет перемещено в другую локацию, где потребуется.

Напомним, что передвижное отделение на базе контейнера является собственной разработкой R&D-департамента "Новой почты", которая была представлена еще в феврале. Предусмотрено, что в месяц такое отделение сможет принимать и выдавать до 10 тысяч посылок.

Отметим также, что на днях этот почтовый оператор запустил мобильное отделение и в поселке Бородянка, сильно пострадавшем от войны.