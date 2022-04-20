"Новая почта" запустила услугу доставки личных вещей в Европу со скидкой до 80%

Компания "Новая почта" запустила новую услугу "Вещи из дома за границу". Она предусматривает доставку личных вещей украинцам, которые временно покинули территорию Украины из-за войны, в страны Европы.

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Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

"Новая почта" в рамках этой услуги будет доставлять посылки в 24 страны ЕС со скидками от 50 до 80%. При этом стоимость доставки зависит от веса и зоны, в которой находится получатель.

"Уровень скидки при отправке посылок до 30 кг зависит от веса отправления. При отправке вещей весом от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки, в которую входит страна – первой или второй. Например, отныне стоимость посылки с личными вещами из Украины в Польшу весом до 2 кг составляет 800 гривен, до 10 кг — 1200 гривен, а если отправить 30 кг — 2 000 грн", — резюмировали в пресс-службе компании.

В то же время страна, куда идет посылка, может наложить свои пошлины или налоги, и они уже не входят в тариф. Компания уточнила, что есть вещи, которые она не будет отправлять: удостоверение личности (документы), еда, лекарства, алкоголь, электроника (фотоаппараты, ноутбуки и т.п.), деньги, именные банковские карты и горючие материалы.

Максимальный вес посылки 70 кг, габариты не должны превышать 120х80х69 см. Срок доставки ориентировочно от 6 дней, при этом посылку можно отправить только по адресу получателя, а не на отделение.

Чтобы воспользоваться услугой "Вещи из дома за границу", необходимо:

принести посылку, но обязательно в развернутом виде;

предоставить оператору данные для отправки: страну, город, индекс и точный адрес, ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты Глобал" для заполнения инвойса для таможни.

Ранее "Новая почта" присоединилась к Всемирной продовольственной программе ОНН (WFP): в рамках сотрудничества компания получает продукты питания из стран Европы, формирует из них продуктовые наборы и доставляет их в населенные пункты согласно видению ООН, в первую очередь – в горячие точки Украины.