"Нова пошта" запустила послугу доставки особистих речей до Європи зі знижкою до 80%

Компанія "Нова пошта" запустила нову послугу "Речі з дому за кордон". Вона передбачає доставку особистих речей українцям, які тимчасово залишили територію України через війну, до країн Європи.

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Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

"Нова пошта" в рамках цієї послуги доставлятиме посилки до 24 країн ЄС зі знижками від 50 до 80%. При цьому вартість доставки залежить від ваги та зони, в якій знаходиться одержувач.

"Рівень знижки при надсиланні посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення. При відправленні речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна – першої чи другої. Наприклад, відтепер вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кг становить 800 гривень, до 10 кг – 1200 гривень, а якщо відправити 30 кг – 2 000 грн", — резюмували у пресслужбі компанії.

У той же час країна, куди йде посилка, може накласти свої мита або податки, і вони вже не входять до тарифу. Компанія уточнила, що є речі, які вона не надсилатиме: посвідчення особи (документи), їжа, ліки, алкоголь, електроніка (фотоапарати, ноутбуки тощо), гроші, іменні банківські картки та горючі матеріали.

Максимальна вага посилки 70 кг, габарити не повинні перевищувати 120х80х69 см. Термін доставки орієнтовно від 6 днів, при цьому посилку можна надіслати тільки на адресу одержувача, а не на відділення.

Щоб скористатися послугою "Речі з дому за кордон", необхідно:

принести посилку, але обов'язково у розгорнутому вигляді;

надати оператору дані для відправлення: країну, місто, індекс та точну адресу, ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов'язково зв'яжеться по телефону співробітник "Нової пошти Глобал" для заповнення інвойсу для митниці.

Раніше "Нова пошта" приєдналася до Всесвітньої продовольчої програми ВНН (WFP): у рамках співпраці компанія отримує продукти харчування з країн Європи, формує з них продуктові набори та доставляє їх до населених пунктів згідно з баченням ООН, насамперед – у гарячі точки України.