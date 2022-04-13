"Нова пошта" почала офіційну співпрацю з ООН, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни

Компанія сприяє ОНН у реалізації масштабної програми підтримки українців у двох напрямках: перевозить гуманітарну допомогу з країн Європи та надає приміщення для розміщення гуманітарних штабів УВКБ ООН.

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"Нова пошта" долучилася до Всесвітньої продовольчої програми ОНН (WFP): у рамках співпраці компанія отримує продукти харчування з країн Європи, формує з них продуктові набори та доставляє їх до населених пунктів згідно з баченням ООН, насамперед – до гарячих точок України.

Також "Нова пошта" надала свої виробничі приміщення на заході України для потреб УВКБ ООН та Агентства ООН у справах біженців.

"За статистикою, вже понад 10 мільйонів наших громадян були вимушені покинути свій дім, сотні тисяч все ще залишаються у небезпечних містах і в умовах близьких до гуманітарної катастрофи, і ми не можемо бути осторонь, – каже СЕО "Нової пошти" Олександр Бульба. – Ще на початку війни ми почали перевозити гуманітарну допомогу по країні та з-за кордону. Зараз приєднуємось до програми ООН. Ми робимо все можливе, щоб хоча б трохи полегшити життя українцям, які найбільше постраждали від війни".

ООН формує список пріоритетних міст та селищ, зосереджуючись на місцях бойових дій та регіонах, яким загрожує гуманітарна катастрофа.

Станом на початок квітня (за один тиждень співпраці) "Нова пошта" підготувала та доставила близько 25 тисяч продуктових наборів до Чернігівської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Також компанія перевезла до тимчасових переселенців більше 420 тон побутових товарів від УВБК ООН.

До кінця місяця Нова пошта доставить ще близько 300 тисяч наборів до Харківської та Дніпропетровської областей.

У найближчих планах компанії – розпочати співпрацю з іншими міжнародними організаціями для надання українцям всебічної допомоги.