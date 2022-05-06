"Новая почта" возобновила работу в Бородянке: открыла мобильное отделение

Компания "Новая почта" продолжает возобновлять работу в освобожденных районах Киевской области — открыто отделение в Бородянке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отделение будет работать с понедельника по субботу и обслуживать посылки до 10 кг, а также предоставлять услуги упаковки.

Оплатить доставку можно наличными при получении, онлайн через приложение "Новой почты" и при помощи автосписания. Услуга наложенного платежа пока недоступна.

Всего в Киевской области работает уже 239 отделений "Новой почты".

Напомним, компания "Новая почта" запустила новую услугу "Вещи из дома за границу". Она предусматривает доставку личных вещей украинцам, которые временно покинули территорию Украины из-за войны, в страны Европы.

"Новая почта" также присоединилась к Всемирной продовольственной программе ОНН (WFP): в рамках сотрудничества компания получает продукты питания из стран Европы, формирует из них продуктовые наборы и доставляет их в населенные пункты согласно видению ООН, в первую очередь – в горячие точки Украины.