Совладелец "Новой почты" Поперешнюк призвал отменить регулирование цен на бензин и дизель

Совладелец компании “Новая почта” Владимир Поперешнюк призвал власти отменить государственное регулирование на бензин и дизельное топливо. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

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Поперешнюк отметил, что роль стабилизатора на рынке играют цены, сигнализирующие о проблемах спроса и предложения, а предприниматели, в свою очередь, реагируют на повышение спроса у потребителей и перенаправляют свои ресурсы на его удовлетворение.

"Регулирование цен и предпринимательской деятельности затрудняет использование предпринимателями имеющихся и потенциальных ресурсов. Возникает дефицит! Причем чем жестче регулирование, тем больше будет дефицит. Это касается любых товаров и услуг, которые сегодня очень нужны украинцам", — пишет совладелец "Новой почты".

По его словам, чтобы решить проблему дефицита горючего, нужно перестать регулировать цены, отменить все лицензии на торговлю, производство топлива, дерегулировать правила, касающиеся передвижения водителей и транспортных средств, и попросить наших западных партнеров ослабить свои требования к регулированию.

"Украине и фронту как никогда требуется полная дерегуляция и свободная экономика. Кстати, в плане восстановления экономики, представленном правительством, есть пункт о том, что экономика должна быть построена на принципах дерегуляции и либерализации! Я это поддерживаю полностью! Так почему бы не начать немедленно с топливной отрасли?" — написал Поперешнюк.

Напомним, Министерство экономики Украины до сих пор не обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива, из которой высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало мая.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, предельные цены рассчитываются за 10 предыдущих дней и публикуются 1, 11 и 21 числа месяца.

Государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо было введено правительством в мае 2021 года как ответ на рост цен на топливо, вызванный уходом из Украины крупного поставщика российского бензина.

Напомним также, на украинских АЗС продолжается дефицит топлива.

Эксперты считают, что дефицит вызван ажиотажным спросом на бензин со стороны водителей, который был спровоцирован информационной кампанией участников топливного рынка.

В свою очередь в СНБО отмечают, что дефицит случился по причине того, что компании, занимающиеся поставкой бензина, не рассчитали потенциальное количество клиентов.

Отметим, что Кабмин заверяет, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая. Но крупные сети АЗС уже ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.